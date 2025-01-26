Энтони Эдвардс вышел на 1-е место в истории «Миннесоты» по реализованным трехочковым броскам за карьеру
Энтони Эдвардс обновил рекорд «Миннесоты».
Защитник «Тимбервулвз» обогнал Карла-Энтони Таунса (975 за 573 матча в регулярных сезонах) и вышел на 1-е место в истории клуба по количеству реализованных трехочковых за карьеру (976 за 347 матчей).
Эдвардс набрал 34 очка в победной встрече с «Денвером» (133:104) при 14 точных из 23 бросков с игры и 3 из 8 из-за дуги. Защитник сделал 9 результативных передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Миннесоты»
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