Энтони Эдвардс набрал 36 очков и 11 передач в победном матче с «Ютой»

Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл в матче с «Джаз».

Защитник «Миннесоты» набрал 36 очков и 11 передач, его команда победила «Юту» со счетом 138:113.

За 35 минут Эдвардс реализовал 12 из 18 с игры и 6 из 7 с линии. В активе лидера «Вулвз» также 6 подборов и 3 блок-шота.