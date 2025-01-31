Энтони Эдвардс набрал 36 очков и 11 передач в победном матче с «Ютой»
Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл в матче с «Джаз».
Защитник «Миннесоты» набрал 36 очков и 11 передач, его команда победила «Юту» со счетом 138:113.
За 35 минут Эдвардс реализовал 12 из 18 с игры и 6 из 7 с линии. В активе лидера «Вулвз» также 6 подборов и 3 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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