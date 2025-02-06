«Филадельфия» обменяет Реджи Джексона в «Вашингтон»
Реджи Джексон перейдет из «Филадельфии» в «Вашингтон».
«Сиксерс» отправят разыгрывающего защитника Реджи Джексона и пик первого раунда драфта 2026 года в «Уизардс» в обмен на разыгрывающего Джареда Батлера и четыре пика второго раунда.
«Сиксерс» получат пики 2027 и 2028 годов, а также два пика 2030 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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