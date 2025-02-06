Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл лидирует, Зак Иди вернулся в Топ-3
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Травма голеностопа откинула Алекса Сарра на 6-ю позицию. Центровой Зак Иди поднялся в Топ-3. Заккари Рисаше провел успешные три матча, набрав 64 очка за 80 игровых минут с 0 потерь. Форвард стал самым молодым игроком лиги в истории с подобной статистикой.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Стефон Касл («Сан-Антонио», предыдущее место – 1);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 2);
Зак Иди («Мемфис», 4);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 5);
Келел Уэйр («Майами», 6)
Алекс Сарр («Вашингтон», 3);
Закари Рисаше («Атланта», 9);
Тристан да Силва («Орландо», 7);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 8);
Айзейя Коллиер («Юта»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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