Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл лидирует, Зак Иди вернулся в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Травма голеностопа откинула Алекса Сарра на 6-ю позицию. Центровой Зак Иди поднялся в Топ-3. Заккари Рисаше провел успешные три матча, набрав 64 очка за 80 игровых минут с 0 потерь. Форвард стал самым молодым игроком лиги в истории с подобной статистикой.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25: