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Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл лидирует, Зак Иди вернулся в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Травма голеностопа откинула Алекса Сарра на 6-ю позицию. Центровой Зак Иди поднялся в Топ-3. Заккари Рисаше провел успешные три матча, набрав 64 очка за 80 игровых минут с 0 потерь. Форвард стал самым молодым игроком лиги в истории с подобной статистикой.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

  1. Стефон Касл («Сан-Антонио», предыдущее место – 1);

  2. Джейлен Уэллс («Мемфис», 2);

  3. Зак Иди («Мемфис», 4);

  4. Ив Мисси («Новый Орлеан», 5);

  5. Келел Уэйр («Майами», 6)

  6. Алекс Сарр («Вашингтон», 3);

  7. Закари Рисаше («Атланта», 9);

  8. Тристан да Силва («Орландо», 7);

  9. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 8);

  10. Айзейя Коллиер («Юта»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoНовый Орлеан
logoМемфис
logoЗаккари Рисаше
Джейлен Уэллс
logoОрландо
logoСан-Антонио
logoКелел Уэйр
logoВашингтон
logoТристан да Силва
logoАтланта
logoКарлтон Кэррингтон
logoСтефон Касл
logoАлександр Сарр
logoНБА
logoИв Мисси
logoЮта
logoМайами
logoАйзейя Коллиер
logoЗак Иди
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