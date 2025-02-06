«Вашингтон» собирается оставить Криса Миддлтона
«Вашингтон» планирует оставить в команде форварда Криса Миддлтона.
«Вероятности того, что Миддлтона обменяют в другую команду до дедлайна в четверг, почти равны нулю. «Уизардс» рассчитывают, что Миддлтон, олимпийский чемпион и важнейший участник чемпионской команды «Милуоки» сезона-2020/21, станет образцовым примером для молодых игроков», – пишет журналист The Athletic Джош Роббинс.
«Вашингтон» приобрел Миддлтона у «Милуоки» в обмен на Кайла Кузму.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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