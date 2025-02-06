«Вашингтон» собирается оставить Криса Миддлтона

«Вашингтон» планирует оставить в команде форварда Криса Миддлтона.

«Вероятности того, что Миддлтона обменяют в другую команду до дедлайна в четверг, почти равны нулю. «Уизардс» рассчитывают, что Миддлтон, олимпийский чемпион и важнейший участник чемпионской команды «Милуоки» сезона-2020/21, станет образцовым примером для молодых игроков», – пишет журналист The Athletic Джош Роббинс.

«Вашингтон » приобрел Миддлтона у «Милуоки» в обмен на Кайла Кузму.