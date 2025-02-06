«Вашингтон» отчислил Сиди Сиссоко

«Вашингтон» расстался с Сиди Сиссоко.

«Уизардс» отчислили французского форварда (20 лет, 198 см) после того, как приобрели его у «Сакраменто» в результате обмена Йонаса Валанчюнаса .

Литовский центровой перешел в «Сакраменто» в обмен на Сиссоко и два драфт-пика 2-го раунда.

Сиссоко принял участие в 17 матчах в этом сезоне, набирая в среднем 1,3 очка и 0,6 подбора.