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Кевин Дюрэнт не хочет переходить в «Голден Стэйт»

Кевин Дюрэнт не желает возвращаться в «Голден Стэйт».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Уорриорз» были очень заинтересованы в приобретении Дюрэнта, но форвард не хочет уходить из «Санз» в «Голден Стэйт».

По словам обозревателя Arizona Sports Джона Гамбадоро, обмен Дюрэнта в «Голден Стэйт» на данный момент крайне маловероятен. До дедлайна обменов остались сутки.

Инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст заявил, что Дюрэнт либо останется в «Финиксе», либо присоединится к «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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