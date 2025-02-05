Кевин Дюрэнт не хочет переходить в «Голден Стэйт»
Кевин Дюрэнт не желает возвращаться в «Голден Стэйт».
Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Уорриорз» были очень заинтересованы в приобретении Дюрэнта, но форвард не хочет уходить из «Санз» в «Голден Стэйт».
По словам обозревателя Arizona Sports Джона Гамбадоро, обмен Дюрэнта в «Голден Стэйт» на данный момент крайне маловероятен. До дедлайна обменов остались сутки.
Инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст заявил, что Дюрэнт либо останется в «Финиксе», либо присоединится к «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем