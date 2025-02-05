Владелец «Финикса» заверил Кевина Дюрэнта, что его не обменяют
Владелец «Санз» сказал Кевину Дюрэнту, что клуб не обменяет его.
Владелец «Финикса» Мэтт Ишбия заверил Кевина Дюрэнта, что команда не обменяет его, сообщает журналист Брэндон Робинсон со ссылкой на источник из «Санз».
Среди команд, которые связывались с «Санз» по поводу Дюрэнта», были «Голден Стэйт», «Даллас», «Хьюстон» и «Вашингтон».
«Уизардс» предлагали за Дюрэнта Кайла Кузму и драфт-пики.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Брэндона Робинсона в соцсети X
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