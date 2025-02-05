Владелец «Финикса» заверил Кевина Дюрэнта, что его не обменяют

Владелец «Санз» сказал Кевину Дюрэнту, что клуб не обменяет его.

Владелец «Финикса » Мэтт Ишбия заверил Кевина Дюрэнта , что команда не обменяет его, сообщает журналист Брэндон Робинсон со ссылкой на источник из «Санз».

Среди команд, которые связывались с «Санз» по поводу Дюрэнта», были «Голден Стэйт », «Даллас », «Хьюстон » и «Вашингтон».

«Уизардс» предлагали за Дюрэнта Кайла Кузму и драфт-пики.