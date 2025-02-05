Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич присутствовали на тренировке «Финикса»

Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич продолжают тренироваться с «Финиксом».

Игроки «Санз» Кевин Дюрэнт , Брэдли Бил и Юсуф Нуркич участвовали в утренней бросковой тренировке команды, сообщает журналист The Arizona Republic Дуэйн Рэнкин.

Дюрэнт, Бил и Нуркич упоминаются в слухах о возможных обменах перед дедлайном 6 февраля. Сегодня команда проведет гостевой матч против «Оклахомы».