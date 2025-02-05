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Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич присутствовали на тренировке «Финикса»

Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич продолжают тренироваться с «Финиксом».

Игроки «Санз» Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич участвовали в утренней бросковой тренировке команды, сообщает журналист The Arizona Republic Дуэйн Рэнкин.

Дюрэнт, Бил и Нуркич упоминаются в слухах о возможных обменах перед дедлайном 6 февраля. Сегодня команда проведет гостевой матч против «Оклахомы».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста The Arizona Republic Дуэйна Рэнкина в соцсети X
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возможные переходы
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