Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич присутствовали на тренировке «Финикса»
Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич продолжают тренироваться с «Финиксом».
Игроки «Санз» Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич участвовали в утренней бросковой тренировке команды, сообщает журналист The Arizona Republic Дуэйн Рэнкин.
Дюрэнт, Бил и Нуркич упоминаются в слухах о возможных обменах перед дедлайном 6 февраля. Сегодня команда проведет гостевой матч против «Оклахомы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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