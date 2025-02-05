«Финикс» серьезно рассматривает предложения по обмену Кевина Дюрэнта
«Санз» рассматривают возможность обмена Кевина Дюрэнта.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст.
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт стал одним из самых громких имен в слухах о возможных обменах перед дедлайном 6 февраля. По словам Уиндхорста, «Санз» серьезно рассматривают предложения по обмену Дюрэнта. «Голден Стэйт» стал одним из претендентов на Дюрэнта и активно пытается воссоединиться со звездным форвардом.
Предполагается, что в сделку по Дюрэнту может быть включен форвард «Майами» Джимми Батлер, которого пытается заполучить «Финикс».
Единственный игрок в составе «Санз», обмен которого не рассматривается, – это атакующий защитник Девин Букер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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