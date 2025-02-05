Кевин Дюрэнт пропустит матч против «Оклахомы» из-за травмы голеностопа

Кевин Дюрэнт не сыграет в сегодняшнем матче против «Оклахомы».

Звездный форвард «Санз» не примет участие в сегодняшнем матче против «Тандер» из-за боли в голеностопном суставе, сообщает журналист Крис Хэйнс.

По информации инсайдеров, «Санз» серьезно рассматривают варианты обмена Дюрэнта. Также сообщалось, что владелец «Финикса» Мэтт Ишбия заверил Дюрэнта, что команда не обменяет его,

Среди команд, которые связывались с «Санз» по поводу Дюрэнта, были «Голден Стэйт», «Даллас», «Хьюстон» и «Вашингтон».