Лука Дончич попрощался с Далласом: «Всегда думал, что проведу в «Мэверикс» всю карьеру. Очень хотел принести городу титул»
«Семь лет назад я приехал сюда совсем молодым человекм, чтобы осуществить мечту играть в баскетбол на самом высоком уровне.
Всегда думал, что проведу в Далласе всю карьеру, очень сильно хотел принести вам чемпионство. Не мог и мечтать о любви и поддержке, которые вы мне дали. Вы сделали Северный Техас домом для молодого парня из Словении, который впервые приехал в США.
В хорошие и плохие времена, от травм до финала НБА, ваша поддержка оставалась неизменной. Спасибо не только за то, что разделяли со мной радость в наши лучшие моменты, но и за поддержку в сложные времена, когда я в этом особенно нуждался.
Начинается новая глава в моем баскетбольном пути. Я покидаю город, который всегда буду считать своим вторым домом.
Даллас – особенное место, болельщики «Мэверикс» – особенные. Спасибо вам от всего сердца», – говорится в сообщении Дончича, которого обменяли в «Лейкерс».
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