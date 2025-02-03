Саша Дончич об обмене сына в «Лейкерс»: «Меня задело лицемерие «Далласа»

Отец Луки Дончича прокомментировал обмен звезды НБА в «Лейкерс».

«Лука ничего не теряет от этой сделки. Ему нелегко, переезд никогда не бывает легким, все происходит очень быстро. Время покажет, но я уверен, что это будет хорошо для него. Он едет в Лос-Анджелес. Потрясающий город. Баскетбольные традиции здесь также особенные. За клуб выступали многие легенды НБА .

Лицемерие «Далласа » с этим обменом задело меня лично. Лука совершенно не заслужил такого. Я знаю, что он многим жертвовал.

Знаю, что Лука любил и уважал город. Он помогал детям, для него не было проблемой ходить в больницы и на благотворительные мероприятия. В прошлом сезоне он отыграл 100 матчей, проводя примерно по 40 минут на паркете, постоянно играя против дабл-тимов. Такой поворот выглядит очень несправедливо со стороны «Далласа».

Лука почти восстановился от травмы. Он уже тренируется, все идет по плану, все хорошо. Он сделает новых товарищей по команде лучше.

Случившееся будет для него еще большей мотивацией, особенно в плане кондиций и физической подготовки», – сказал Саша Дончич.