Болельщики «Мэверикс» принесли гроб к домашней арене и провели символическую церемонию прощания с клубом
Болельщики «Мэверикс» отреагировали на обмен Луки Дончича.
Группа поклонников «Далласа» публично протестует против обмена звездного защитника Луки Дончича в «Лейкерс».
Они принесли гроб к домашней арене техасцев «American Airlines Arena» и провели символическую церемонию прощания с клубом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod
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