Болельщики «Мэверикс» принесли гроб к домашней арене и провели символическую церемонию прощания с клубом

Болельщики «Мэверикс» отреагировали на обмен Луки Дончича.

Группа поклонников «Далласа » публично протестует против обмена звездного защитника Луки Дончича в «Лейкерс ».

Они принесли гроб к домашней арене техасцев «American Airlines Arena» и провели символическую церемонию прощания с клубом.