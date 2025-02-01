Док Риверс о разгроме от «Сперс»: «Я бы назвал это игрой Трампа. Это когда ты продолжаешь лгать и совершать ошибки»

Док Риверс отпустил шпильку в адрес Дональда Трампа.

Главный тренер «Милуоки » упомянул 47-го президента США, когда описывал игру команды в матче с «Сан-Антонио » (118:144).

«Я бы назвал это игрой Трампа . Это когда ты продолжаешь лгать и совершать ошибки, а потом еще забываешь, что сделал накануне.

Вот такое у меня ощущение от нашей игры», – сказал Риверс .