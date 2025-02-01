Док Риверс о разгроме от «Сперс»: «Я бы назвал это игрой Трампа. Это когда ты продолжаешь лгать и совершать ошибки»
Док Риверс отпустил шпильку в адрес Дональда Трампа.
Главный тренер «Милуоки» упомянул 47-го президента США, когда описывал игру команды в матче с «Сан-Антонио» (118:144).
«Я бы назвал это игрой Трампа. Это когда ты продолжаешь лгать и совершать ошибки, а потом еще забываешь, что сделал накануне.
Вот такое у меня ощущение от нашей игры», – сказал Риверс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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