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Яннис Адетокумбо об инциденте с Крисом Полом: «Знающие люди не пытаются испытать меня на прочность»

Яннис Адетокумбо прокомментировал инцидент с Крисом Полом.

Звезды «Сан-Антонио» и «Милуоки» устроили небольшую словесную перепалку после матча, обсудив возникший по ходу игры спорный эпизод. В четвертой четверти грек оказался на паркете в борьбе с разыгрывающим техасцев и другими баскетболистами соперниками.

Яннис после падения указал на Пола пальцем и что-то сказал в его адрес.

«Знающие люди не пытаются испытать меня на прочность. Если вы испытываете меня, то увидите другую сторону. Если вы проверяете меня, то вам открывается другая сторона меня.

Фол Криса Пола? Там ничего такого не произошло, физическая борьба... Хотя я не знаю, поставили ли мне подножку или толкнули.

Почему я захотел пообщаться с ним после игры? Все мы мужчины. Мы уважаем друг друга. Если слова переходят черту, то должны быть последствия. Я мало говорю. Стараюсь просто играть, делать правильные вещи. Но если я чувствую, что кто-то подвергает опасности мою карьеру и мое тело, то пеняй на себя, брат. Мне нужно кормить семью, и то, что вызывает у тебя смех, может привести и к слезам», – предупредил греческий форвард «Бакс» после матча.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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