Вембаньяма накрыл Янниса в двух владениях подряд, а также забросил невероятный 3-очковый с сопротивлением грека
Виктор Вембаньяма отметился красивыми моментами в соперничестве с Адетокумбо.
По ходу встречи «Сан-Антонио» – «Милуоки» француз накрыл Янниса в двух владениях подряд, а также забросил сложнейший 3-очковый с сопротивлением грека.
«Сперс» победили 144:118, Виктор набрал 30 очков (9/20 с игры), 14 подборов и 6 блок-шотов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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