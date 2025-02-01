Вембаньяма накрыл Янниса в двух владениях подряд, а также забросил невероятный 3-очковый с сопротивлением грека

Виктор Вембаньяма отметился красивыми моментами в соперничестве с Адетокумбо.

По ходу встречи «Сан-Антонио » – «Милуоки » француз накрыл Янниса в двух владениях подряд, а также забросил сложнейший 3-очковый с сопротивлением грека.

«Сперс» победили 144:118, Виктор набрал 30 очков (9/20 с игры), 14 подборов и 6 блок-шотов.