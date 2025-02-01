Крис Пол и Яннис Адетокумбо устроили небольшую словесную перепалку после матча

Крис Пол и Яннис Адетокумбо выразили претензии друг другу.

Звезды «Сан-Антонио » и «Милуоки » устроили небольшую словесную перепалку после матча, обсудив возникший по ходу игры спорный эпизод. В четвертой четверти грек оказался на паркете в борьбе с разыгрывающим техасцев и другими баскетболистами соперниками.

Пола наказали обычным фолом.

«Сперс» победили со счетом 144:118.