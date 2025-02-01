Крис Пол и Яннис Адетокумбо устроили небольшую словесную перепалку после матча
Крис Пол и Яннис Адетокумбо выразили претензии друг другу.
Звезды «Сан-Антонио» и «Милуоки» устроили небольшую словесную перепалку после матча, обсудив возникший по ходу игры спорный эпизод. В четвертой четверти грек оказался на паркете в борьбе с разыгрывающим техасцев и другими баскетболистами соперниками.
Пола наказали обычным фолом.
«Сперс» победили со счетом 144:118.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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