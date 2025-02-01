Кевин Дюрэнт и Гэри Пэйтон устроили трэшток во время матча в Сан-Франциско
Кевин Дюрэнт вступил в словесную перепалку с легендой НБА.
Звездный форвард «Финикса» и наблюдавший за игрой в Сан-Франциско из первых рядов Гэри Пэйтон устроили трэшток в паузе матча.
Пэйтон пришел на арену поболеть за «Голден Стэйт», за который играет его сын Гэри Пэйтон II. «Санз» победили с разницей «+25».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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