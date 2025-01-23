Кевин Дюрэнт: «Обожаю эту часть сезона. Игры без перерыва»

Кевин Дюрэнт прокомментировал сложное расписание.

«Финикс » отыграл 11 матчей за 19 дней, одержав 7 побед.

«Хотел бы, чтобы результат был получше, здорово побеждать в каждом матче, но я в любом случае обожаю эту часть сезона. Игры без остановки. Мало тренировок, никаких перерывов. Игра, выходной, игра. Мне это по душе.

Конец января, февраль перед перерывом – это самое сложное время для многих команд в лиге. Если удается пройти его уверенно, здоровыми и в хорошей форме, можно рассчитывать на приличную вторую половину сезона», – рассказал звездный форвард «Санз».

«Финикс» прорвался в зону плей-ин с результатом 22-21, обогнав «Голден Стэйт », упавший ниже 50% побед (21-22).