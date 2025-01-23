Кевин Дюрэнт: «Обожаю эту часть сезона. Игры без перерыва»
Кевин Дюрэнт прокомментировал сложное расписание.
«Финикс» отыграл 11 матчей за 19 дней, одержав 7 побед.
«Хотел бы, чтобы результат был получше, здорово побеждать в каждом матче, но я в любом случае обожаю эту часть сезона. Игры без остановки. Мало тренировок, никаких перерывов. Игра, выходной, игра. Мне это по душе.
Конец января, февраль перед перерывом – это самое сложное время для многих команд в лиге. Если удается пройти его уверенно, здоровыми и в хорошей форме, можно рассчитывать на приличную вторую половину сезона», – рассказал звездный форвард «Санз».
«Финикс» прорвался в зону плей-ин с результатом 22-21, обогнав «Голден Стэйт», упавший ниже 50% побед (21-22).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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