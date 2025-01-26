Кевин Дюрэнт (29 очков) и Ник Ричардс (20 + 19 подборов) привели «Финикс» к победе над «Вашингтоном»

Кевин Дюрэнт и Ник Ричард выделились в победном матче с «Уизардс» (119:109).

Дюрэнт стал самым результативным в составе «Санз», набрав 29 очков при 11 точных из 19 бросков с игры и 5 из 8 из-за дуги. Форвард сделал 5 подборов и отдал 4 результативные передачи.

Новобранец команды центровой Ник Ричардс оформил дабл-дабл, набрав 20 очков (7 из 12 с игры) и установив рекорд карьеры по подборам – 19.

Форвард «Вашингтона » Кайл Кузма набрал 30 очков и 11 подборов, но не смог помочь своей команде прервать серию поражений, которая достигла 13 матчей.