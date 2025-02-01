Девин Букер набрал 31 очко, 11 передач и 5 подборов, «Финикс» разгромил «Голден Стэйт»

Девин Букер помог «Санз» крупно победить в Сан-Франциско.

Звездный защитник набрал 31 очко, 11 передач и 5 подборов, «Финикс » разгромил «Голден Стэйт » со счетом 130:105.

За 34 минуты Девин реализовал 12 из 23 с игры и 2 из 3 с линии.