Девин Букер набрал 31 очко, 11 передач и 5 подборов, «Финикс» разгромил «Голден Стэйт»
Девин Букер помог «Санз» крупно победить в Сан-Франциско.
Звездный защитник набрал 31 очко, 11 передач и 5 подборов, «Финикс» разгромил «Голден Стэйт» со счетом 130:105.
За 34 минуты Девин реализовал 12 из 23 с игры и 2 из 3 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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