Кевин Дюрэнт и Девин Букер набрали 71 очко на двоих в победном матче с «Детройтом»
Кевин Дюрэнт и Девин Букер принесли «Финиксу» победу на выезде.
Звездный дуэт набрал 71 очко в гостевой игре с «Пистонс» (125:121).
На счету Дюрэнта 36 очков, 7 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота. Форвард реализовал 13 из 27 бросков с игры, 2 из 8 трехочковых и 8 из 12 штрафных.
В активе Букера 35 очков и 5 подборов при 11 из 22 с игры, 1 из 5 из-за дуги и 12 из 13 со штрафной линии. Защитник в пятый раз подряд набрал 30 и более очков в матче.
«Санз» одержали 5-ю победу в 6 встречах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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