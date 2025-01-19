Кевин Дюрэнт и Девин Букер набрали 71 очко на двоих в победном матче с «Детройтом»

Кевин Дюрэнт и Девин Букер принесли «Финиксу» победу на выезде.

Звездный дуэт набрал 71 очко в гостевой игре с «Пистонс» (125:121).

На счету Дюрэнта 36 очков, 7 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота. Форвард реализовал 13 из 27 бросков с игры, 2 из 8 трехочковых и 8 из 12 штрафных.

В активе Букера 35 очков и 5 подборов при 11 из 22 с игры, 1 из 5 из-за дуги и 12 из 13 со штрафной линии. Защитник в пятый раз подряд набрал 30 и более очков в матче.

«Санз» одержали 5-ю победу в 6 встречах.