  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Вембаньяма впервые вызван на Матч звезд НБА. В списке резервистов также Каннингем, Шенгюн и Уильямс
51

Вембаньяма впервые вызван на Матч звезд НБА. В списке резервистов также Каннингем, Шенгюн и Уильямс

Названы имена 14 запасных игроков Матча звезд НБА 2025.

Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» впервые станет участником Матч звезд НБА. В списке резервистов от Западной конференции также защитник «Вулвз» Энтони Эдвардс, форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, защитник «Клипперс» Джеймс Харден, форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший, центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн и форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс.

Резерв Восточной конференции состоит из форварда «Бостона» Джейлена Брауна, форварда «Индианы» Паскаля Сиакама, защитника Дариуса Гарлэнда и форварда Эвана Мобли (оба – «Кливленд»), защитника «Детройта» Кейда Каннингема, защитника «Милуоки» Дэмиана Лилларда и защитника «Майами» Тайлера Хирро.

В старте Западной конференции выйдут Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).

В основной пятерке Восточной конференции представлены Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд»), Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс (оба «Нью-Йорк»).

Матч звезд НБА состоится в Сан-Франциско 16 февраля.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
logoДжейлен Браун
logoТайлер Хирро
logoДжеймс Харден
logoПаскаль Сиакам
logoДариус Гарлэнд
logoКейд Каннингем
logoЭван Мобли
logoДжарен Джексон-младший
logoАлперен Шенгюн
logoДэмиан Лиллард
logoДжейлен Уильямс
logoЭнтони Эдвардс
logoЭнтони Дэвис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма ответил на слова Энтони Дэвиса: «Меня не волнуют индивидуальные награды»
530 января, 19:01
«Должен играть, а не заниматься политикой». Виктор Вембаньяма считает, что арбитры к нему несправедливы
230 января, 09:50
Ивица Зубац о толчке Виктора Вембаньямы: «Поддался эмоциям, но извинился позже. Не хочу ассоциироваться с подобным типом борьбы»
230 января, 09:38
Виктор Вембаньяма полез в драку с Ивицей Зубацом после падения, но был остановлен персоналом
1230 января, 05:50Видео
Виктор Вембаньяма и Дайсон Дэниэлс лидируют по сумме передач и блок-шотов
629 января, 19:40Фото
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Нью-Йорк» примет «Лейкерс», «Оклахома» встретится дома с «Сакраменто» и другие матчи
26вчера, 23:20Live
Джош Окоги пропустит как минимум три недели из-за травмы
1вчера, 21:00
«Самара» после уведомления о банкротстве перейдет под управление государства
2вчера, 20:01
Шэмс Чарания: «Майами» немного поддел Джимми Батлера, сказав, что он будет выходить со скамейки»
11вчера, 19:53
«Финикс» и «Голден Стэйт» считаются наиболее вероятными вариантами обмена Джимми Батлера
17вчера, 19:12
Кевин Дюрэнт – Гэри Пэйтону: «Когда ты был моего возраста, ты был восьмым на скамейке запасных»
11вчера, 18:59
Инсайдер Рэйчел Николс: «Джимми Батлер проявлял неуважение к партнерам по команде»
11вчера, 18:42
Антон Карданахишвили забросил решающий трехочковый в матче против «Пармы». «Самара» прервала серию из 11 поражений подряд
1вчера, 17:59Видео
«Клипперс» обменяют Пи Джей Такера, Мо Бамбу и пик 2-го раунда в «Юту» на Дрю Юбэнкса и Пэтти Миллса
22вчера, 17:42
«Орландо» интересуется Де’Аароном Фоксом и Кэмероном Джонсоном
12вчера, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» обыграл «Виллербан», «Нантер» уступил «Парижу» и другие результаты
вчера, 22:29
Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» разгромила «Кремону», «Триест» был сильнее «Дертоны»
вчера, 22:25
ACB. «Сарагоса» уступила «Мурсии», «Андорра» победила «Валенсию» и другие результаты
вчера, 22:23
Адриатическая лига. «Будучность» победила «Задар» и возглавила таблицу, КРКА проиграла «Цибоне» и другие результаты
вчера, 20:57
Митчелл Робинсон еще не допущен к тренировкам с полным контактом
1вчера, 20:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» обыграл в гостях «Перистери» и продлил серию до 17-0, АЕК в гостях победил «Колоссос» и другие результаты
вчера, 20:45
Кэм Томас вернется после Матча всех звезд
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тофаш» взял верх над «Галатасараем» и другие результаты
вчера, 20:06
Джейлен Уильямс пропустит матч против «Сакраменто» из-за травмы запястья
вчера, 18:11
Зак Ледэй – MVP 24-го тура Евролиги
вчера, 17:30
Рекомендуем