Вембаньяма впервые вызван на Матч звезд НБА. В списке резервистов также Каннингем, Шенгюн и Уильямс

Названы имена 14 запасных игроков Матча звезд НБА 2025.

Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио » впервые станет участником Матч звезд НБА . В списке резервистов от Западной конференции также защитник «Вулвз» Энтони Эдвардс, форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, защитник «Клипперс» Джеймс Харден, форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший, центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн и форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс.

Резерв Восточной конференции состоит из форварда «Бостона» Джейлена Брауна, форварда «Индианы» Паскаля Сиакама, защитника Дариуса Гарлэнда и форварда Эвана Мобли (оба – «Кливленд»), защитника «Детройта» Кейда Каннингема, защитника «Милуоки» Дэмиана Лилларда и защитника «Майами» Тайлера Хирро.

В старте Западной конференции выйдут Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).

В основной пятерке Восточной конференции представлены Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд»), Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс (оба «Нью-Йорк»).

Матч звезд НБА состоится в Сан-Франциско 16 февраля.