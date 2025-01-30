«Должен играть, а не заниматься политикой». Виктор Вембаньяма считает, что арбитры к нему несправедливы

Виктор Вембаньяма прокомментировал судейство.

Форвард «Сан-Антонио » вспылил, не получив реакции от арбитров на спровоцированное толчком Ивицы Зубаца падение. Вембаньяму спросили, считает ли он судейство в свой адрес справедливым.

«Нет.

И дело даже не в Зубаце. Дело в общем раздражении.

Тяжело с этим бороться, потому что иногда все кажется слишком несправедливым. Мы обсудим все эти вопросы с персоналом, должно быть что-то, что смогу сделать, чтобы исправить ситуацию.

Нужно стать сильнее, не выбрасывать поспешные броски, но есть и другие направления работы. Можно, разумеется, общаться с арбитрами, пояснять свою позицию. Но мне не кажется, что это то, чем я должен заниматься. Я баскетболист. Я должен играть, а не заниматься политикой. Отсюда и раздражение», – признался Вембаньяма .