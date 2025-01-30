Виктор Вембаньяма полез в драку с Ивицей Зубацом после падения, но был остановлен персоналом
Ивица Зубац уронил Виктора Вембаньяму на паркет.
«Сан-Антонио» уступил «Клипперс» дома со счетом 116:128. Гости доминировали под кольцом, в первую очередь за счет действий Ивицы Зубаца (21+22). В одном из эпизодов центровой жестко сыграл против Виктора Вембаньямы в защите в ситуации без мяча, толкнув его в бок и уровнив на паркет. Зубац не получил замечания за эпизод. Виктор Вембаньяма был разозлен игрой оппонента и был близок к стычке с ним, однако персонал клуба вовремя среагировал, дав форварду остыть.
«Большие» помирились после встречи.
Виктор Вембаньяма завершил матч с 23 очками, 12 подборами, 4 передачами, 2 перехватами и 3 блок-шотами, реализовав 8 из 16 бросков с игры и 3 из 6 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bleacher Report
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