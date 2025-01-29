Виктор Вембаньяма и Дайсон Дэниэлс лидируют по сумме передач и блок-шотов
Опубликован график с лидерами по сумме передач и блок-шотов.
Репортер Лев Акабас представил график, который наглядно демонстрирует отрыв Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио») и Дайсона Дэниэлса («Атланты») от остальных игроков лиги по блок-шотам и передачам в этом сезоне.
Вембаньяма лидирует в лиге по блок-шотам (3,9 в среднем за матч), Дэниэлс – по перехватам (3,1).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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