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Ивица Зубац о толчке Виктора Вембаньямы: «Поддался эмоциям, но извинился позже. Не хочу ассоциироваться с подобным типом борьбы»

Ивица Зубац прокомментировал инцидент с Виктором Вембаньямой.

Центровой «Клипперс» грубо сыграл против форварда «Сперс», эпизод остался без реакции судей.

«Мне показалось, что на мне нарушили правила в предыдущем владении. Я был зол на судей. Потом опоздал на трехочковый Харрисона Барнса. Увидел, что Вембаньяма идет на перехват, так что должен был ему помешать. Врезался в него чуть сильнее. Поддался эмоциями. Но я извинился перед ним позже. Не хочу ассоциироваться с подобным на площадке, с таким типом борьбы», – рассказал Зубац.

После падения Виктор Вембаньяма вспылил и был готов инициировать стычку.

«Было несколько эпизодов, на которые арбитры должны были обратить внимание. Когда этого не происходит, начинаются подобные реакции. Удивительно, что это не произошло еще раньше. Против него часто играют жестко, в какой-то момент ему придется постоять за себя, если это не сделают люди, которые должны контролировать ход матча», – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Сперс» Митч Джонсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoВиктор Вембаньяма
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Митч Джонсон
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logoКлипперс
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