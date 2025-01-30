Виктор Вембаньяма ответил на слова Энтони Дэвиса: «Меня не волнуют индивидуальные награды»

Виктор Вембаньяма прокомментировал слова Энтони Дэвиса о награде «Защитник года».

«Меня на самом деле не волнуют индивидуальные награды.

Меня волнует совсем не это. Если я стану лучшим защитником года, это будет означать, что я был полезен своей команде на этой стороне площадки. Это означает, что я сделал все, что мог, и меня за это вознаградили, но в конечном итоге лучшая награда — это победы», – сказал французский центровой «Сан-Антонио ».

Ранее Дэвис («Лейкерс ») заявил, что в этом сезоне награду практически невозможно получить из-за всеобщего восхищения 21-летним французом. «Кажется, этот приз заранее отдали Вембаньяме », – сказал Дэвис.