Иван Лазарев: «Вчерашний день в Лиге ВТБ – это настоящий баскетбольный фул хаус»

Иван Лазарев поделился впечатлениями от вчерашнего игрового дня в Лиге ВТБ.

«Кто сказал, что в Лиге ВТБ все ясно и понятно, не интересно смотреть? Просто пересмотрите вчерашние матчи. Сумасшедший матч в Перми, камбэк с «-17» и овертайм, сумасшедший бросок Самсона Руженцева. Результат матча «Локо» – «Пари НН», где гости без легионеров всемером победили.

Самый непредсказуемый чемпионат Лиги ВТБ в этом сезоне. У нас «Локо» 3 раза проигрывает «ПАРМЕ», «Самаре». ЦСКА и «Локо» проигрывают «Пари Нижнему Новгороду». Это действительно интересно смотреть!

У нас же еще вчера «Астана» победила. Вчерашний день в Лиге ВТБ – это настоящий баскетбольный фул хаус. Произошли все самые непредсказуемые события», – сказал чемпион Евролиги и трехкратный победитель Лиги ВТБ на стриме «Время на атаку».