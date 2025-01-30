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Сергей Елевич: «Было бы глупо потерять «Самару»

Сергей Елевич прокомментировал состояние «Самары».

Клуб, выступающий в Единой лиге ВТБ, на днях начал процедуру банкротства. Команда идет на предпоследнем месте в чемпионате (7-21) с самой длинной текущей серией поражений подряд (11).

«Могу сказать лишь, что было бы глупо потерять такую команду. Знаю, как к ней относятся люди в регионе, как руководители заботились о ней. Хороший дворец спорта, отличная инфраструктура, большое количество детских школ, женская команда. Будет обидно все это потерять, России нужны такие клубы. Жаль, если за команду никто не заступится, если не появятся какие-то спонсоры, и она попросту сдуется. Для российского баскетбола это будет плохо. В Самарской области сейчас много изменений в спорте, в том числе в футболе. Но не нам журить губернаторов, они знают, что делать. Просто надеюсь, что «Самаре» в итоге помогут», – рассудил заслуженный тренер России.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «ВсеПроСпорт»
Сергей Елевич
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