Диллон Брукс о поражении от «Денвера»: «Мы играли немного вяло».

После проигрыша «Денверу » со счетом 112:130 форвард «Финикса» Диллон Брукс указал на недостаток собранности и энергии у команды в ключевые моменты.

«Я бы сказал, мы играли немного вяло. Пытались перехватить мяч, но у нас не получалось. И нам нужно сохранять больше самообладания, когда они забивают сложные броски. Мы должны уметь противостоять рывкам соперника и давать ответ», – сказал Брукс.

«Санс» держались в начале матча и уступали всего 3 очка к перерыву (60:63). Но как только «Денвер» увеличил темп в третьей четверти, игра быстро вышла из-под контроля.

Никола Йокич руководил атакой, отдав 10 результативных передач, а Тим Хардуэй-младший стал инициатором победного рывка «Наггетс». У «Финикса » не нашлось ответа, и во второй половине игры «Денвер» набрал на 25 очков больше (77:52).