1

Диллон Брукс о поражении от «Денвера»: «Мы играли немного вяло»

Диллон Брукс о поражении от «Денвера»: «Мы играли немного вяло».

После проигрыша «Денверу» со счетом 112:130 форвард «Финикса» Диллон Брукс указал на недостаток собранности и энергии у команды в ключевые моменты.

«Я бы сказал, мы играли немного вяло. Пытались перехватить мяч, но у нас не получалось. И нам нужно сохранять больше самообладания, когда они забивают сложные броски. Мы должны уметь противостоять рывкам соперника и давать ответ», – сказал Брукс.

«Санс» держались в начале матча и уступали всего 3 очка к перерыву (60:63). Но как только «Денвер» увеличил темп в третьей четверти, игра быстро вышла из-под контроля.

Никола Йокич руководил атакой, отдав 10 результативных передач, а Тим Хардуэй-младший стал инициатором победного рывка «Наггетс». У «Финикса» не нашлось ответа, и во второй половине игры «Денвер» набрал на 25 очков больше (77:52).

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4179 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoФиникс
logoНБА
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoТим Хардуэй-младший
logoДиллон Брукс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич реализовал 100% бросков с игры (26 очков) и был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом»
30 ноября, 06:52Видео
Мэтью Ишбиа о Девине Букере: «Он поддерживал меня, и я всегда буду поддерживать его»
25 ноября, 14:32
Диллон Брукс о пересмотренном эпизоде со Смитом: «Да, я симулировал. Но никогда не видел, чтобы вознаграждали столько флопов у соперника»
25 ноября, 06:34
Главные новости
Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
29 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
46 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Бостон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
сегодня, 19:08
Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года
сегодня, 18:53
«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура
сегодня, 18:32Фото
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
сегодня, 18:14
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
сегодня, 17:02
Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
сегодня, 16:27
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
сегодня, 16:04Видео
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кори Джозеф близок к переходу в «Монако»
13 минут назад
«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа
сегодня, 19:06
Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября
сегодня, 17:47Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»
сегодня, 17:35Фото
«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов
сегодня, 16:42
Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
сегодня, 15:42
Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции
сегодня, 15:35
Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
сегодня, 14:33
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Финляндия обыграла Францию, Польша вырвала победу у Нидерландов и другие результаты
вчера, 20:53
Томаш Саторански установил новый рекорд отборочного турнира чемпионата мира по количеству передач за игру
вчера, 20:37