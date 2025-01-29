Генменеджеры Единой лиги ВТБ выступают за сохранение действующего лимита на легионеров

Генменеджеров Лиги ВТБ устраивает действующий лимит на легионеров.

«Спорт-Экспресс» провел второй анонимный опрос руководителей всех 12 клубов Единой лиги ВТБ, попросив их ответить на 37 вопросов по сезону-2024/25.

10 генеральных менеджеров клубов из 12 выступили за сохранение действующего лимита на легионеров: шесть иностранцев в заявке на матч из 12 игроков.

Примечательно, что максимальную квоту шесть легионеров в этом сезоне заполнили только несколько команд, среди которых обладающий наименьшим бюджетом саратовский «Автодор». В составе красноярского «Енисея» только два легионера, у «Пармы» и «Пари НН» — по три. МБА-МАИ и «Самара» выступают без иностранцев.