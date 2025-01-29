Генменеджеры Единой лиги ВТБ выступают за сохранение действующего лимита на легионеров
Генменеджеров Лиги ВТБ устраивает действующий лимит на легионеров.
«Спорт-Экспресс» провел второй анонимный опрос руководителей всех 12 клубов Единой лиги ВТБ, попросив их ответить на 37 вопросов по сезону-2024/25.
10 генеральных менеджеров клубов из 12 выступили за сохранение действующего лимита на легионеров: шесть иностранцев в заявке на матч из 12 игроков.
Примечательно, что максимальную квоту шесть легионеров в этом сезоне заполнили только несколько команд, среди которых обладающий наименьшим бюджетом саратовский «Автодор». В составе красноярского «Енисея» только два легионера, у «Пармы» и «Пари НН» — по три. МБА-МАИ и «Самара» выступают без иностранцев.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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