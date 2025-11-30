Бэм Адебайо об отличном матче Эндрю Уиггинса: «Меня бесит, что сегодня его усилия будто пропали даром из-за поражения»

Адебайо раздосадован поражением на фоне хорошей игры Уиггинса.

После проигрыша «Детройту» (135:138) центровой «Майами » Бэм Адебайо отметил вклад форварда «Хит» Эндрю Уиггинса , который удерживал команду на плаву, оказывая влияние на обеих сторонах площадки. Он набрал лучшие в матче 31 очко при 10 из 15 попаданиях с игры, а также 6 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.

«В нескольких играх его работа оставалась в тени, но он делал мелочи, которые помогают побеждать. А сегодня у него случился этот взрывной матч, где все увидели его настоящий уровень и его потенциал. Меня бесит, что его усилия будто пропали даром из-за поражения. Но то, что он вошел в ритм и почувствовал игру – это главный плюс. Потому что с ним наша команда станет только сильнее», – сказал Адебайо.