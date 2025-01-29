Невероятный трехочковый Самсона Руженцева одной рукой перевел матч «Парма» – «Уралмаш» в овертайм

Самсон Руженцев перевел игру в овертайм невероятным трехочковым.

Форвард «Пармы» Самсон Руженцев забросил сложный трехочковый одной рукой за 6 секунд до конца четвертой четверти матча с «Уралмашем » и сравнял счет, переведя игру в овертайм.

Основное время встречи закончилось со счетом 76:76.