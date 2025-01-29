Невероятный трехочковый Самсона Руженцева одной рукой перевел матч «Парма» – «Уралмаш» в овертайм
Самсон Руженцев перевел игру в овертайм невероятным трехочковым.
Форвард «Пармы» Самсон Руженцев забросил сложный трехочковый одной рукой за 6 секунд до конца четвертой четверти матча с «Уралмашем» и сравнял счет, переведя игру в овертайм.
Основное время встречи закончилось со счетом 76:76.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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