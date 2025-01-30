Кавай Ленард и Норман Пауэлл набрали по 27 очков в победной игре с «Сан-Антонио»
«Клипперс» справились со «Сперс» в гостях командными усилиями.
Форвард Кавай Ленард провел 29 минут на площадке и набрал 27 очков, 6 подборов и 7 передач (11 из 19 с игры, 2 из 4 из-за дуги).
В активе защитника Нормана Пауэлла 27 очков и 8 подборов (9 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги).
Центровой Ивица Зубац обеспечил преимущество команды под щитами, оформив дабл-дабл – 21 очко и 22 подбора (8 из 16 с игры).
Разыгрывающий Джеймс Харден также сделал дабл-дабл – 21 очко и 11 передач (7 из 15 с игры, 3 из 5 трехочковых).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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