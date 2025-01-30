«Ставим ему задачу быть более активным на подборах». Ивица Зубац забрал больше отскоков в нападении, чем «Сперс»

Тай Лю прокомментировал игру «Клипперс» с «Сан-Антонио».

Команда из Лос-Анджелеса взяла верх в гостевом матче (128:116), выиграв борьбу за отскоки (57-30). Центровой Ивица Зубац закончил встречу с 22 подборами, 9 из них были сделаны на половине поля оппонентов. Зубац опередил по этому показателю всю команду соперника (7).

«Мы делаем большой упор на подборы. Неплохо справляемся с этим весь год. Стараемся играть жестко. В этом матче нам нужно было расчистить более широкую зону под щитами, вытесняя противников, из-за габаритов Виктора Вембаньямы. Нужно было активно преследовать мяч. Парни с этим справились.

Зубац отлично выступает. Мы ставим ему задачу быть более агрессивным под чужим кольцом, активнее бороться за подборы. У нас есть на кого положиться в нападении – Норман Пауэлл , Джеймс Харден и Кавай Ленард . Когда они мажут, ему надо подчищать. Доигрывать владения до конца, не возвращаться сразу в защитную позицию, а идти в борьбу», – рассказал главный тренер.

Зубац набрал 21 очко в победном матче. Центровой проводит сезон с показателями в 15,2 очка, 12,8 подбора, 2,6 передачи и 1,2 блок-шота в среднем.