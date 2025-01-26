Джеймс Харден (40 очков) помог «Клипперс» обыграть «Бакс» Янниса Адетокумбо (36)

Джеймс Харден вышел победителем из противостояния с Яннисом Адетокумбо.

На счету разыгрывающего «Клипперс» 40 очков, 5 подборов и 9 передач при 12 точных из 24 бросков с игры, 4 из 10 из-за дуги и 12 из 12 со штрафной линии.

Защитник Норман Пауэлл добавил 33 очка (12 из 24 с игры и 4 из 10 трехочковых) и 6 подборов. Форвард Кавай Ленард отыграл 24 минуты и набрал 18 очков, 3 подбора и 4 передачи.

Форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо ответил 36 очками и 13 подборами при 12 из 22 с игры и 12 из 15 штрафных.

Разыгрывающий Дэмиан Лиллард оформил 2-й трипл-дабл подряд – 29+10+10.

«Клипперс » победили со счетом 127:117.