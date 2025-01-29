Генменеджеры клубов Лиги ВТБ выбрали Романа Скворцова лучшим баскетбольным комментатором

Генменеджеры Лиги ВТБ назвали лучшего баскетбольного комментатора.

«Спорт-Экспресс» провел второй анонимный опрос руководителей всех 12 клубов Единой лиги ВТБ, попросив их ответить на 37 вопросов по сезону-2024/25.

Три генеральных менеджера из 12 проголосовали за Романа Скворцова как за лучшего баскетбольного комментатора.

Дмитрий Колинов и Андрей Левый получили по два голоса, Марат Арасланов, Андрей Беляев, Никита Моргунов, Данил Немыкин – по одному. Один руководитель воздержался от ответа.