Кирилл Елатонцев будет лицом Лиги ВТБ через пять лет, по мнению генеральных менеджеров

Генменеджеры назвали игрока, который будет лицом Лиги ВТБ через пять лет.

«Спорт-Экспресс» провел второй анонимный опрос руководителей всех 12 клубов Единой лиги ВТБ, попросив их ответить на 37 вопросов по сезону-2024/25.

Три генеральных менеджера из 12 назвали 22-летнего центрового «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева игроком, который будет лицом турнира через пять лет.

Голоса также получили Всеволод Ищенко (2), Егор Амосов, Михаил Беленицкий, Сергей Зоткин, Паша Исмаилов, Егор Рыжов и Антон Сущик. Один руководитель воздержался от ответа.

Елатонцев также выиграл в номинации «Лучший игрок лиги до 23 лет», получив 8 голосов.