Долги «Самары» составляют около 200 миллионов рублей (Матч ТВ)
Стал известен размер задолженности «Самары».
По информации Матч ТВ, долги клуба Лиги ВТБ составляют около 200 миллионов рублей.
Во вторник стало известно, что «Самара» подала уведомление о банкротстве.
«Самара» занимает 11‑е место в турнирной таблице Единой лиги. По ходу чемпионата волжане расстались со всеми легионерами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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