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Бабурин, Руженцев, Ухов, Аврамович и Невельс примут участие в конкурсе снайперов на МВЗ Единой лиги ВТБ

Стали известны участники снайперского конкурса Матча всех звезд Лиги ВТБ.

16 февраля в соревновании снайперов выступят пять игроков:

Иван Ухов, ЦСКА
55,1% 3-очковых (27/49)

Самсон Руженцев, «Парма»
32,0% 3-очковых (16/50)

Евгений Бабурин, «Пари Нижний Новгород»
35,6% 3-очковых (31/87)

Алекса Аврамович, ЦСКА
36,3% 3-очковых (45/124)

Гарретт Невельс, «Парма»
39,0% 3-очковых (46/118).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoАлекса Аврамович
logoСамсон Руженцев
logoУралмаш
logoЕдиная лига ВТБ
Гарретт Невельс
logoЕвгений Бабурин
Иван Ухов
logoПарма
logoБК Пари Нижний Новгород
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
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