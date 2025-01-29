Бабурин, Руженцев, Ухов, Аврамович и Невельс примут участие в конкурсе снайперов на МВЗ Единой лиги ВТБ
Стали известны участники снайперского конкурса Матча всех звезд Лиги ВТБ.
16 февраля в соревновании снайперов выступят пять игроков:
Иван Ухов, ЦСКА
55,1% 3-очковых (27/49)
Самсон Руженцев, «Парма»
32,0% 3-очковых (16/50)
Евгений Бабурин, «Пари Нижний Новгород»
35,6% 3-очковых (31/87)
Алекса Аврамович, ЦСКА
36,3% 3-очковых (45/124)
Гарретт Невельс, «Парма»
39,0% 3-очковых (46/118).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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