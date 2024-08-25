Крис Бош о Викторе Вембаньяме: «Он талант поколения. Посмотрим, чего он добьется»

Крис Бош следит за Виктором Вембаньямой.

«Смотрю его игры уже два года. В курсе того, что происходит в баскетболе, люди начали говорить о нем, когда ему было 16-17 лет. У него есть мастерство и рост.

Он талант поколения, посмотрим, что он сможет в будущем и чего добьется», – заключил знаменитый форвард.

Центровой Сан-Антонио стал новичком года в прошлом сезоне и одним из лидеров сборной Франции, дошедшей до финала олимпийского турнира.