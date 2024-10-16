«Гораздо более редкое достижение». Виктор Вембаньяма заявил, что олимпийское золото для него важнее, чем титул чемпиона НБА
Вембаньяма заявил, что олимпийское золото для него важнее, чем чемпионство в НБА.
«Олимпийское золото сейчас для меня важнее всего, потому что за карьеру можно выиграть гораздо меньше. Это гораздо более редкое достижение», – заявил центровой «Сан-Антонио» и сборной Франции в интервью Sports Illustrated.
На Олимпийских играх 2024 года в Париже Вембаньяма завоевал серебряную медаль в составе сборной Франции. За всю свою историю Франция лишь четыре раза была близка к золоту, занимая второе место на Олимпиаде в 1948, 2000, 2020 и 2024 годах.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Sports Illustrated
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