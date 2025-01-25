Борис Диао о том, сможет ли Вембаньяма принести Франции золото: «Одного игрока недостаточно»

Борис Диао заявил, что Вембаньяма не сможет в одиночку принести Франции золото.

HoopsHype: «Прошло 20 лет с тех пор, как Аргентина выиграла золотую медаль на Олимпиаде 2004 года в Греции. Сможет ли Виктор Вембаньяма привести команду к золотой медали? Это может быть одним из самых славных моментов в истории французского спорта».

Борис Диао : «Он будет важной частью сборной Франции, но одного игрока недостаточно. Чтобы победить, нужны разные игроки, делающие разные вещи на площадке. Посмотрим, что из этого выйдет».

Диао является генеральным менеджером сборной Франции.