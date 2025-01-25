Борис Диао о том, сможет ли Вембаньяма принести Франции золото: «Одного игрока недостаточно»
Борис Диао заявил, что Вембаньяма не сможет в одиночку принести Франции золото.
HoopsHype: «Прошло 20 лет с тех пор, как Аргентина выиграла золотую медаль на Олимпиаде 2004 года в Греции. Сможет ли Виктор Вембаньяма привести команду к золотой медали? Это может быть одним из самых славных моментов в истории французского спорта».
Борис Диао: «Он будет важной частью сборной Франции, но одного игрока недостаточно. Чтобы победить, нужны разные игроки, делающие разные вещи на площадке. Посмотрим, что из этого выйдет».
Диао является генеральным менеджером сборной Франции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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