Матч «Самары» против «Астаны» 29 января состоится, несмотря на поданное клубом уведомление о банкротстве

«Самара» точно проведет предстоящий матч в Лиге ВТБ.

Намеченная на 29 января игра «Самары» против «Астаны» состоится, несмотря на поданное клубом уведомление о банкротстве.

«Матч с «Астаной» состоится, угрозы срыва нет», – сказал президент клуба Камо Погосян.

После уведомления «Самары» банкротство может наступить в течение 30 дней.

Волжане занимают 11‑е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав семь побед в 27 встречах.