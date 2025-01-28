Матч «Самары» против «Астаны» 29 января состоится, несмотря на поданное клубом уведомление о банкротстве
«Самара» точно проведет предстоящий матч в Лиге ВТБ.
Намеченная на 29 января игра «Самары» против «Астаны» состоится, несмотря на поданное клубом уведомление о банкротстве.
«Матч с «Астаной» состоится, угрозы срыва нет», – сказал президент клуба Камо Погосян.
После уведомления «Самары» банкротство может наступить в течение 30 дней.
Волжане занимают 11‑е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав семь побед в 27 встречах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем