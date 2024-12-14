Единая лига ВТБ. «Астана» – «Уралмаш», «Автодор» примет «Самару»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
Екатеринбургский «Уралмаш» на выезде сыграет с казахстанской «Астаной», саратовский «Автодор» примет «Самару».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 16-2, Зенит – 16-2, Локомотив-Кубань – 14-5, УНИКС – 13-5, Пари Нижний Новгород – 10-8, Уралмаш – 8-10, Парма – 8-11, Самара – 7-11, Автодор – 7-11, Енисей – 6-13, МБА-МАИ – 5-13, Астана – 0-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем