Единая лига ВТБ. «Астана» – «Уралмаш», «Автодор» примет «Самару»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Екатеринбургский «Уралмаш» на выезде сыграет с казахстанской «Астаной», саратовский «Автодор» примет «Самару». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 16-2, Зенит – 16-2, Локомотив-Кубань – 14-5, УНИКС – 13-5, Пари Нижний Новгород – 10-8, Уралмаш – 8-10, Парма – 8-11, Самара – 7-11, Автодор – 7-11, Енисей – 6-13, МБА-МАИ – 5-13, Астана – 0-19. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.