«Самара» подала уведомление о банкротстве

«Самара» приняла важное решение на фоне финансовых затруднений .

Генеральный директор волжан Камо Погосян сообщил о том, что клуб подал уведомление о банкротстве.

«Подали уведомление о банкротстве. Банкротство может наступить в течение 30 дней.

Есть время, чтобы найти решение, разрешить вопрос с руководством региона», – отметил Погосян.

«Самара » занимает 11‑е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав семь побед в 27 встречах.

Зимой клуб расстался с большинством ведущих игроков.