«Самара» подала уведомление о банкротстве
«Самара» приняла важное решение на фоне финансовых затруднений .
Генеральный директор волжан Камо Погосян сообщил о том, что клуб подал уведомление о банкротстве.
«Подали уведомление о банкротстве. Банкротство может наступить в течение 30 дней.
Есть время, чтобы найти решение, разрешить вопрос с руководством региона», – отметил Погосян.
«Самара» занимает 11‑е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав семь побед в 27 встречах.
Зимой клуб расстался с большинством ведущих игроков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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