«Самара» может сменить юридическое лицо и назначить нового руководителя
«Самара» может сменить руководителя клуба.
Новым руководителем «Самары» может стать исполнительный директор Федерации баскетбола Самарской области Алексей Ягунов. Он сменит Камо Погосяна, который долгое время занимает должность президента клуба. Будущее Погосяна в новой структуре «Самары» пока неизвестно.
Ожидается, что клуб будет зарегистрирован под новым юридическим лицом, если это осуществимо по ходу сезона. Также возможен вариант со сменой учредителей существующего юрлица, однако в этом случае долги организации лягут на плечи нового руководства.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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