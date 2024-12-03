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«Самара» объявила об уходе из команды американцев Адамса, Харрелла и Брукса

«Самара» рассталась с тремя легионерами.

Контракты Бренданом Адамсом (24 года, 193 см), Ронни Харреллом (28 лет, 201 см) и Насиром Бруксом (27 лет, 213 см) расторгнуты по взаимной договоренности сторон.

Американские баскетболисты присоединились к самарской команде летом. Адамс принял участие во всех 16 матчах Единой лиги, в среднем набирая 14,6 очка, 2,1 подбора и 4,0 передачи. Харрелл сыграл в 14 матчах: 12,1 очка, 5,0 подбора и 2,9 передачи. Насир Брукс выходил на площадку в 13 матчах, его показатели составили 3,7 очка и 2,9 подбора за игру.

Генеральный директор «Самары» Камо Погосян прокомментировал ситуацию.

«Функционирование любого баскетбольного клуба зависит от множества факторов, зачастую не связанных напрямую со спортом. В том числе и экономических. К сожалению, учитывая меняющуюся экономическую ситуацию, мы расстаемся с тремя американскими игроками. Причем, отмечу это особо, расстаемся по-настоящему хорошими друзьями, без каких-либо недопониманий и претензий друг к другу.

С другой стороны, отъезд легионеров дает отличную возможность проявить себя воспитанникам нашего клуба, игрокам молодежной команды. Мы будем и далее при формировании состава рассчитывать на российских и, в первую очередь, самарских игроков. Также мы рассчитываем и на Михаила Кулагина, который пока в силу личных обстоятельств не может помочь команде на площадке. Мы находимся с Михаилом в постоянном контакте и ждем его возвращения», – заявил Погосян.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Самары»
Ронни Харрелл
Камо Погосян
logoЕдиная лига ВТБ
Брендан Адамс
переходы
logoСамара
Насир Брукс
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